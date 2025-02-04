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Сборная Италии выиграла золото в смешанном командном турнире на ЧМ-2025 по горным лыжам

Сборная Италии выиграла золотую медаль в смешанном командном турнире на чемпионате мира — 2025 по горным лыжам. В состав команды вошли Джорджия Колломб, Филиппо Делла Вите, Лара Делла Меа и Алекс Винацер.

В финале они по дополнительным показателям обошли представителей Швейцарии (Венди Холденер, Лука Эрни, Дельфин Даребеллай, Томас Тумлер).

Тройку сильнейших замкнули шведские спортсмены (Сапа Хектор, Кристоффер Якобсен, Эстель Альфан, Фабиан Акс Шварц). В борьбе за бронзу они обошли американских горнолыжников (Пола Мольцан, Ривер Радамус, Нина О'Брайе, Исайя Нельсон) со счётом 3:1.

Горные лыжи. Чемпионат мира — 2025. Смешанный командный турнир: