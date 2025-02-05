«Расстроился». Сергей Устюгов объяснил, почему от него не было никаких вестей

Двукратный чемпион мира и олимпийский чемпион в эстафете Сергей Устюгов рассказал о своём состоянии после неудачного выступления на последних этапах Кубка России — 2024/2025.

«Всем привет, дорогие друзья! Давно от меня не было никаких вестей. Я нахожусь в Тюмени на первенстве Уральского федерального округа. Подготовились мы вроде неплохо. Приехал сюда решать свои задачи, хочу потерпеть, сдвинуть свой порог, потому что на чемпионате Росгвардии почувствовал, что мне не хватает именно гонок. На масс-старте выступил неплохо, а вот в личной гонке было тяжело, понял, что упираюсь в потолок и не хватает функциональной готовности, а её можно получить только на гонках. Поэтому было принято решение ехать сюда.

Скажу честно, почему пропал, почему не было вестей от меня. Расстроился, что выступил не очень в Чусовом, в личных гонках. В спринте вроде получилось, а в личных не получилось. Потом, в Кирово-Чепецке, совсем всё разладилось. Поэтому совсем как-то загнался, начал больше тренироваться, короче, как-то так», — сказал Устюгов в видео на своей странице в телеграм-канале.

Ранее в интервью «Чемпионату» тренер Алексей Ермилов рассказал, что Сергей Устюгов не выступит на шестом этапе Кубка России в Ижевске (25-26 января). Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Турышев сообщил, что Устюгов в составе команды региона выступит на чемпионате Уральского федерального округа в Тюмени и чемпионате России в Казани (1-9 марта).