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Денис Спицов победил в гонке на 15 км на чемпионате УФО, опереди Устюгова на 35 секунд

Денис Спицов победил в гонке на 15 км на чемпионате УФО, опереди Устюгова на 35 секунд
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Лыжник Денис Спицов, представляющий Тюменскую область, стал победителем 15-километровой гонки классическим стилем на чемпионате Уральского федерального округа. Он преодолел дистанцию за 37.27,3 секунды.

Сергей Устюгов, выступающий за ХМАО-Югра, занял второе место, проиграв победителю 35,2. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Тюменской области, Андрей Поздеев (+59,6).

Чемпионат Уральского федерального округа по лыжным гонкам. Мужчины 15 км, классический стиль:

  1. Денис Спицов (Тюменская область) — 37.27,3.
  2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — отставание  35,2.
  3. Андрей Поздеев  (Тюменская область) +59,6.
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