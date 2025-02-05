Калле Хальфварссон не выступит на чемпионате Швеции по лыжным гонкам

Лыжник Калле Хальфварссон пропустит чемпионат Швеции, который пройдёт в Буросе с 6 по 8 февраля. У 35-летнего спортсмена проблемы со спиной.

«К сожалению, это так. Спина не в стопроцентном состоянии. А последние три недели все поездки и соревнования сказывались на спине. Это была довольно тяжёлая нагрузка. Так что в ближайшее время мне понадобится несколько процедур, чтобы подправить спинку. Именно по этой причине мне приходится пропускать чемпионат в эти выходные. Это плохо, я не выступлю даже в эстафете», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

После соревнований будет назван окончательный состав шведской команды на чемпионат мира — 2025 в Тронхейме (Норвегия). Хальфварссон сообщил, что ему обещали место в сборной, но в предварительном списке его фамилия отсутствует.