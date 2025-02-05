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Норвежцы Милла Андреассен и Ларс Хегген победили в масс-стартах на ЧМ-2025 среди юниоров

Норвежцы Милла Андреассен и Ларс Хегген победили в масс-стартах на ЧМ-2025 среди юниоров
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Норвежские лыжники Милла Андреассен и Ларс Хегген одержали победы в масс-стартах на 20 км на чемпионате мира среди юниоров, который проходит в Скилпарио (Италия).

В женской гонке подиум дополнила ещё одна норвежка — Ханна Сорбьё заняла второе место. Тройку призёров замкнула Элисон Мэкки из Канады.

В гонке с общего старта среди юниоров серебряную медаль завоевал итальянец Габриэль Матли, опередивший норвежца Леопольда Странда на 0,3 секунды.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025 среди юниоров. Скилпарио (Италия).Масс-старт 20 км.

Девушки:
1. Милла Андреассен (Норвегия) — 57.36,1.
2. Ханна Сорбьё (Норвегия) — отставание 28,2.
3. Элисон Мэкки (Канада) +31,3.

Юноши:
1. Ларс Хегген (Норвегия) — 51.12,1.
2. Габриэль Матли (Италия) — отставание 9,1.
3. Леопольд Странд (Норвегия) +9,4.

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