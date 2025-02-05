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Савелий Коростелёв поделился атмосферными фотографиями со сбора в Италии

Савелий Коростелёв поделился атмосферными фотографиями со сбора в Италии
Савелий Коростелёв
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Российский лыжник двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв поделился в социальных сетях фотографиями со сбора в горах Италии.

«Просто подборка, просто фото, просто пост, не несущий никакого смысла», — написал спортсмен в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Фото: из личного архива Савелия Коростелёва

Ранее стало известно, что лыжники сборной России — Александр Большунов, Дарья Непряева, Сергей Волков и Савелий Коростелёв — проводят сбор в Италии за свой счёт.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Савелий Коростелёв выиграл все четыре гонки с раздельным стартом классическим стилем. На данный момент он занимает второе место в общем зачёте Кубка России, уступая лидеру Сергею Ардашеву 54 очка.

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