Сергей Устюгов победил в спринте на чемпионате УФО, Безматерных проиграл 0,1 секунды

Олимпийский чемпион — 2022 в эстафете Сергей Устюгов, представляющий ХМАО-Югра, стал победителем спринта классическим стилем на чемпионате Уральского федерального округа. В финальном забеге он преодолел дистанцию за 3.16,1 секунды.

Второе место занял Иван Безматерных, выступающий за Ямало-Ненецкий АО, проигравший победителю 0,1. Тройку призёров замкнул ещё один представитель ХМАО-Югра, Рифат Сафиуллин (+0,5).

Чемпионат Уральского федерального округа по лыжным гонкам. Мужчины. Спринт, классический стиль. Финал:

Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — 3.16,1. Иван Безматерных (ЯНАО) — отставание 0,1. Рифат Сафиуллин (ХМАО-Югра) + 0,5.