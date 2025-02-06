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Сергей Устюгов победил в спринте на чемпионате УФО, Безматерных проиграл 0,1 секунды

Сергей Устюгов победил в спринте на чемпионате УФО, Безматерных проиграл 0,1 секунды
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Олимпийский чемпион — 2022 в эстафете Сергей Устюгов, представляющий ХМАО-Югра, стал победителем спринта классическим стилем на чемпионате Уральского федерального округа. В финальном забеге он преодолел дистанцию за 3.16,1 секунды.

Второе место занял Иван Безматерных, выступающий за Ямало-Ненецкий АО, проигравший победителю 0,1. Тройку призёров замкнул ещё один представитель ХМАО-Югра, Рифат Сафиуллин (+0,5).

Чемпионат Уральского федерального округа по лыжным гонкам. Мужчины. Спринт, классический стиль. Финал:

  1. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) —  3.16,1.
  2. Иван Безматерных (ЯНАО) — отставание  0,1.
  3. Рифат Сафиуллин (ХМАО-Югра) + 0,5.
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