Елизавета Пантрина стала третьей в спринте на чемпионате УФО, уступив сёстрам Крамаренко

Лыжницы Наталья Крамаренко и её сестра Мария, представляющие Свердловскую область, заняли первое и второе место в спринте классическим стилем на чемпионате Уральского федерального округа. В финальном забеге Наталья преодолела дистанцию за 3.40,1 секунды. Мария отстала от сестры на 0,6.

Тройку призёров замкнула Елизавета Пантрина, выступающая за Тюменскую область. Она проиграла победительнице более секунды.

Чемпионат Уральского федерального округа по лыжным гонкам. Женщины. Спринт, классический стиль. Финал:

Наталья Крамаренко (Свердловская область) - 3.40,1. Мария Крамаренко (Свердловская область) — отставание 0,6. Елизавета Пантрина (Тюменская область) + 1,2.