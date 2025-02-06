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Микаэла Шиффрин пропустит командную комбинацию на ЧМ-2025 по горным лыжам

Микаэла Шиффрин пропустит командную комбинацию на ЧМ-2025 по горным лыжам
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Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин не выступит в командной комбинации на чемпионате мира — 2025 по горным лыжам.

«Мне нужно сосредоточиться на подготовке к гигантскому слалому и слалому во время чемпионата мира, и я не смогу участвовать в командных соревнованиях. Я с нетерпением буду следить за командной комбинацией и болеть за своих подруг — в этом году так много горнолыжниц катаются быстро, и у них есть отличная возможность выиграть медали! Я была бы счастлива оказаться в паре с любой из моих замечательных подруг по команде и буду болеть за них во всех предстоящих гонках», — написала Шиффрин в своём аккаунте в социальных сетях.

Командные соревнования среди женщин по горнолыжному двоеборью пройдут во вторник, 11 февраля.

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