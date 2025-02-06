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Австрийка Венир выиграла супергигант на чемпионате мира, бронзу разделили две спортсменки

Австрийка Венир выиграла супергигант на чемпионате мира, бронзу разделили две спортсменки
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Австрийская горнолыжница Штефани Венир стала чемпионкой мира 2025 года в дисциплине «супергигант». Она преодолела дистанцию за 1.20,47. Серебряную медаль завоевала итальянка Федерика Бриньоне, отставшая от победительницы лишь на 0,10 секунды. Бронзу разделили две спортсменки — американка Лорен Макуга и норвежка Кайса Викхофф Ли. Они показали идентичные результаты на финише (+0,24).

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Заальбах (Австрия). Супергигант, женщины. Результаты:

1. Штефани Венир (Австрия) — 1.20,47.

2. Федерика Бриньоне (Италия) — отставание 0,10.

3. Лорен Макуга (США) +0,24.

3. Кайса Викхофф Ли (США) +0,24.

5. София Годжа (Италия) +0,30.

6. Эмма Айхер (Германия) +0,52.

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