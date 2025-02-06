Линдси Вонн сошла с супергиганта на ЧМ-2025. Ранее она сообщила, что простудилась

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн не смогла финишировать в супергиганте на чемпионате мира — 2025, который проходит в австрийском Заальбахе. Во время прохождения дистанции американка зацепила рукой флаг, из-за чего её развернуло.

Вчера, 5 февраля, Вонн на личной странице в соцсетях сообщила, что подхватила простуду, но всё равно приняла решение стартовать в гонке.

Линдси Вонн выступает на чемпионате мира впервые с 2019 года. Напомним, в нынешнем сезоне титулованная американская горнолыжница возобновила карьеру после пятилетнего перерыва.