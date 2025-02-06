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Шведка Розенберг и норвежец Холбек выиграли масс-старты на чемпионате мира U23

Шведка Розенберг и норвежец Холбек выиграли масс-старты на чемпионате мира U23
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Шведская лыжница Марта Розенберг и норвежец Матиас Холбек выиграли золотые медали в масс-старте на дистанции 20 км классическим стилем на чемпионате мира U23, который проходит в Скилпарио (Италия).

В женской гонке серебро взяла норвежка Ева Ингебригстен, тройку призёров дополнила представительница Канады Лилиан Ганьон. У мужчин второе место занял финн Нико Анттола, бронзу взял норвежец Томас Моллестад.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025 U23. Скилпарио (Италия). Масс-старт.

Женщины:

  1. Марта Розенберг (Швеция) — 55.56,8.
  2. Ева Ингебригстен (Норвегия) — отставание 3,6.
  3. Лилиан Ганьон (Канада) +8,5.

Мужчины:

  1. Матиас Холбек (Норвегия) — 50.15,2.
  2. Нико Анттола (Финляндия) +4,5.
  3. Томас Моллестад (Норвегия) +4,8.
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