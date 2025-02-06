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«Рискнула, но это не оправдалось». Вонн — о сходе с супергиганта на ЧМ-2025 из-за болезни

«Рискнула, но это не оправдалось». Вонн — о сходе с супергиганта на ЧМ-2025 из-за болезни
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Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн прокомментировала снятие с супергиганта на чемпионате мира — 2025, который проходит в австрийском Заальбахе. Во время прохождения дистанции американка зацепила рукой флаг, из-за чего её развернуло.

«Я рискнула, но это не оправдалось. Завтра собираюсь принять участие в тренировке. Попробую разное оборудование и надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Заболела, чувствую себя не очень хорошо. Энергии очень мало. Но мне удалось выйти и хорошо покататься на лыжах. Время неудачное. Так уж сложилась жизнь. Я не ждала шесть лет, чтобы лежать в постели из-за болезни. Наслаждаюсь собой, это не тот результат, на который надеялась сегодня, но была на старте и выжала из него максимум. Была сосредоточена. Предпочла бы лучший результат, вот и всё», — приводит слова Вонн Le Dauphine.

Линдси Вонн выступает на чемпионате мира впервые с 2019 года. Напомним, в нынешнем сезоне титулованная американская горнолыжница возобновила карьеру после пятилетнего перерыва.

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