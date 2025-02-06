«Лично я в первый раз на ЧМ была четвёртой». Вонн — о бронзе Макуга в супергиганте

Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн высказалась о бронзе своей соотечественницы Лорен Макуги в супергиганте на чемпионате мира — 2025.

«Очень рада за Лорен, это действительно здорово для неё. Лично я в первый раз на чемпионате мира была четвёртой. У Лорен — свой стиль, и мне это нравится. Она этого заслуживает. Для неё это только начало, она ещё очень молода. Она живёт совсем рядом со мной в Юте, где-то в двух минутах езды. Знаю её и её семью, они очень хорошие люди. Все эти братья и сёстры — невероятные спортсмены», — приводит слова Вонн Le Dauphine.

Напомним, Лорен Макуга разделила третье место с норвежской спортсменкой Кайсой Викхофф Ли. Линдси Вонн не смогла финишировать в этой дисциплине. Во время прохождения дистанции американка зацепила рукой флаг, из-за чего её развернуло.