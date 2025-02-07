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У Йоханнеса Клебо на чемпионате мира — 2025 будет личный пресс-атташе

У Йоханнеса Клебо на чемпионате мира — 2025 будет личный пресс-атташе
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо будет иметь личного пресс-атташе на домашнем чемпионате мира — 2025 в Тронхейме. Им станет консультант Клебо по работе со СМИ Лассе Гимнес.

«И у норвежской федерации, и у Йоханнеса было желание, чтобы я внёс свой вклад. Мы долго обсуждали и считаем, что пришли к хорошему решению», — сказал Гимнес в эфире телеканала NTB.

Йоханнес Клебо работает с Гимнесом с 2016 года. На его пресс-атташе будет возложен контроль за общение со СМИ во время чемпионата мира.

Ранее стало известно, что Клебо из-за болезни прервал тренировочный лагерь в Швейцарии и вернулся в Норвегию.

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