«Даже не думаю о международных соревнованиях». Александр Терентьев — о возможном допуске

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев высказался по поводу возможного участия на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

— Если честно, я уже даже не думаю о международных соревнованиях, сосредоточен на Кубке России. А все заявления, которые поступают оттуда… Для меня это просто пустые слова. Я не верю им, потому что всё это было уже не раз. Что они говорят и что они делают — это совершенно разные вещи. Я не могу сказать, поеду я [на международные турниры] или не поеду. Всё будет зависеть от условий, решения нашего руководства.

— А если говорить про Олимпиаду?

— Я уже был на Олимпиаде в нейтральном статусе, и мы не раз доказывали, что мы сильные спортсмены. Но сейчас уже другая ситуация, не могу сказать, буду я участвовать или нет. Здесь очень много факторов. Может быть и такое, что вообще не пустят тех российских спортсменов, которые уже были на Играх в 2022 году, — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

Александр Терентьев выступал на Олимпиаде-2022 в нейтральном статусе и завоевал две бронзовые медали в личном и командном спринте.