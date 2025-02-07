Александр Терентьев рассказал, какие гонки для него будут главными на ЧР-2025

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 лыжник Александр Терентьев рассказал о своих целях на чемпионате России — 2025.

«Сейчас наша группа находится на сборе в Цахкадзоре в Армении, где мы готовимся к чемпионату страны. После сбора поедем на «Гонку Легкова» в Рязань и сразу же после — в Казань.

Хорошо, когда спортсмен настраивается на выполнение конкретного медального плана, но я не такой. Скажу так, для меня самое главное на чемпионате России — спринт, командный спринт и две эстафеты. Настраиваюсь хорошо выступить в этих гонках», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

Основная часть чемпионата России — 2025 пройдёт с 1 по 9 марта в Казани. 22-23 марта в Выльгорте состоятся масс-старты классическим стилем на 30 км (женщины) и 50 км (мужчины) соответственно. Завершится чемпионат страны сверхмарафонами с общего старта свободным стилем на 50 км у женщин (12 апреля, Мончегорск) и 70 км у мужчин (13 апреля, Апатиты).