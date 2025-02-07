«Мне бегать без фтора — не беда, а вот для смазчиков...» Терентьев — о возвращении на КМ

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 Александр Терентьев рассказал о различиях лыжных трасс на российских соревнованиях и этапах Кубка мира.

— Соглашусь, что трассы у нас и в Европе разнятся. Опять же, спринтерские круги и гонки совершенно разные. Плюс наше возвращение на европейские трассы в будущем осложнится не только сменой рельефа, но и другой высотой. Потому что все наши соревнования сейчас проводятся на равнине. Высокогорных соревнований фактически нет, только трасса в Вершине Тёи, где среднегорье.

— Отдельная история — запрет фтора в Европе. Придётся ли российским лыжникам менять инвентарь в случае допуска?

— Это больше технический вопрос. Для меня как для спортсмена не будет проблемой выступать без фтора на лыжах, а вот для наших смазчиков… Им будет сложно убрать весь фтор, чтобы во время проверки инвентаря на соревнованиях он нигде не проявился, — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».