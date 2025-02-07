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«Иногда и строгого родителя включаешь». Александр Терентьев — об отцовстве

«Иногда и строгого родителя включаешь». Александр Терентьев — об отцовстве
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал о своих первых впечатлениях после того, как стал отцом.

«Да, в этом сезоне я стал отцом, мотивации на 100% прибавилось. Это совсем другие ощущения, когда у тебя есть маленький ребёнок со своим настроением, характером и требованиями. Понимаешь, что уже ты подстраиваешься под него и под его хотелки! Но иногда, конечно, и строгого отца включаешь», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

Александр Терентьев стал отцом в августе 2024 года, у него и его супруги олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой родилась дочь, которую назвали Василисой.

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