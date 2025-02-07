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«После рождения дочери она станет ещё сильнее». Александр Терентьев — о супруге Наталье

«После рождения дочери она станет ещё сильнее». Александр Терентьев — о супруге Наталье
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Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев поделился впечатлениями от возвращения на соревнования его супруги Натальи после рождения ребёнка.

«Наташа и так сильная лыжница, и она не раз это доказывала. А после рождения дочери, думаю, её организм полностью перезагрузился, отдохнул, восстановился, и она с новыми силами ворвалась в этот сезон. Уверен, что она станет ещё сильнее», — приводит слова Терентьева «Матч ТВ».

Александр Терентьев стал отцом в августе 2024 года, у него и его супруги олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой родилась дочь, которую назвали Василисой. Выйдя из декретного отпуска, Наталья Терентьева одержала победу в своём втором старте на этапах Кубка России после рождения дочери. Затем она ещё дважды становилась победительницей гонок в рамках Кубка страны.

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