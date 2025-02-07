Экоактивисты проведут акцию неповиновения во время лыжного ЧМ-2025

Организаторам чемпионата мира — 2025 по лыжным видам спорта не удалось договориться с экологическими активистами, которые требовали удаления всех заметных логотипов компаний, связанных с добычей ископаемого топлива, а также показа информационного ролика о необходимости вывода из употребления угля, нефти и газа. Активистам было отказано. В ответ на это они планируют провести акцию во время мужского забега 8 марта.

«Чемпионат мира по лыжным видам спорта не готов взять на себя ответственность и бросить вызов своим спонсорам, работающим с ископаемым топливом. Поэтому «Люди против ископаемого топлива» вынуждены провести мирную акцию гражданского неповиновения на трассе во время пятикилометрового забега 8 марта.

Гражданское неповиновение — единственное эффективное средство, которое у нас есть для влияния на процесс. Это легитимный демократический инструмент, который защищается как Конституцией, так и Европейской конвенцией о правах человека», — приводит слова представителя организации Ранхильда Квиста Симонсена VG.

Чемпионат мира 2025 года по лыжным гонкам пройдёт в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта 2025 года. В рамках лыжегоночной программы будет разыграно 12 комплектов медалей.