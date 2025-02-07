Альпинист Виталий Лазо рассказал, зачем спускается с восьмитысячников на лыжах

Альпинист-высокогорник Виталий Лазо — один из немногих, кто спускается с самых опасных вершин мира на лыжах, рассказал, как появилась эта «фишка». Экстремал уверен, что право на риск есть не у каждого.

«Дело в том, что просто подниматься, даже без кислорода, на восьмитысячник уже давно не ново. Этим занимается много людей, и мы здесь ничего уникального не сделали бы», — поделился спортсмен.

Альпинист объяснил, что подобный экстрим оправдан только в том случае, если человек наработал приличный опыт и имеет за плечами десятки восхождений.

«А вот спуск на лыжах — нечто особое, и в мире это практикует не много людей. В России, можно сказать, единицы или вообще никто, поэтому мы решили быть оригинальными. Мы с моими товарищами можем себе это позволить, поскольку есть приличный опыт. Именно по этой причине мы имеем право рисковать», — сказал Лазо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софье Бычковой.