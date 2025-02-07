«Он 100% больше ничего не добьётся». Александр Легков — о возвращении Нортуга

Олимпийский чемпион — 2014 в масс-старте на 50 км Александр Легков высказался о возобновлении карьеры норвежского лыжника Петтера Нортуга.

«Я не знаю, что у него в голове, но он показал себя очень хорошо на отдельных стартах. Тем не менее Петтер 100% ничего больше не добьётся. Просто это невозможно, потому что, во-первых, есть молодёжь, а во-вторых, он уже возрастной спортсмен, и с каждым годом будет всё сложнее и сложнее это делать. Да, в эстафетах, если его где-то поставят, он может пробежать, но выступать так же ярко, как и раньше, Нортуг больше не сможет.

Он — огромный молодец. У него был кризис в жизни, и он из него вышел правильно, вышел через спорт. Я его уважаю как спортсмена. Безумно крутой, талантливый лыжник, который всю жизнь выступал очень ярко, с элементами шоу», — приводит слова Легкова Sport24.

39-летний Нортуг — двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира (рекорд среди мужчин, побеждал во всех шести современных дисциплинах), двукратный обладатель Кубка мира. В январе он выступил в скиатлоне на чемпионате Норвегии, где занял 36-е место.