Легков назвал российских лыжников, которых считает сумасшедшими в плане тренировок

Олимпийский чемпион — 2014 в масс-старте на 50 км Александр Легков рассказал, кого считает сумасшедшим в плане тренировок.

«Я назвал бы Большунова таким же сумасшедшим, а может, даже и больше, чем я. Он уделяет всё свободное время спорту.

Какой бы пример привести из прошлых лет… Наверное, Алексей Алексеевич Прокуроров, царствие небесное. Он тоже добился всего только через труд. И, конечно же, Максим Вылегжанин, который так же, как и я, тренировался очень много. Когда я закончил бегать, он ещё продолжал соревноваться. Может быть, у него даже есть мысли какие-нибудь вернуться в марафонское движение. Ему это вполне по силам», — приводит слова Легкова Sport24.