Легков назвал главную претендентку из России на участие в лыжном турнире ОИ-2026

Олимпийский чемпион — 2014 в масс-старте на 50 км Александр Легков ответил на вопрос, кого из российских лыжниц считает главной претенденткой на поездку на Олимпиаду-2026.

«Конечно, сейчас очень ярко и сильно ворвалась обратно Наталья Терентьева. Если у неё будут такие же результаты на следующий год, однозначно, она может. Я ей искренне этого желаю.

Ещё раз скажу, что болею за всех. У нас каждая девочка достойна. Можно перечислять до бесконечности всех. Вот только день закончится к этому моменту», — приводит слова Легкова Sport24.

В августе 2024 года у олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой родилась дочь, которую назвали Василисой. Выйдя из декретного отпуска, Наталья одержала победу в своём втором старте на этапах Кубка России после рождения дочери. Затем она ещё дважды становилась победительницей гонок в рамках Кубка страны.