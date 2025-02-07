Марко Одерматт завоевал золото в супергиганте на ЧМ-2025 по горнолыжному спорту
Швейцарский горнолыжник Марко Одерматт стал победителем супергиганта на чемпионате мира — 2025 в австрийском Зальбахе. Он преодолел дистанцию за 1.24,57.
Серебряную медаль завоевал австриец Рафаэль Хаазер, проигравший победителю одну секунду. Тройку призёров замкнул норвежец Адриан Сейерстед (+1,15).
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Заальбах (Австрия). Супергигант, мужчины:
- Марко Одерматт (Швейцария) – 1.24,57.
- Рафаэль Хазер (Австрия) — отставание 1,00.
- Адриан Сейерстед (Норвегия) + 1,15.
- Винсент Крихмайр (Австрия) + 1,20.
- Фредрик Мёллер (Норвегия) + 1,22.
- Штефан Бабински (Австрия) + 1,30.
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