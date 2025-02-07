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Милла Андреассен и Ларс Хегген завоевали по второму золоту на ЧМ-2025 среди юниоров

Милла Андреассен и Ларс Хегген завоевали по второму золоту на ЧМ-2025 среди юниоров
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Норвежские лыжники Милла Андреассен и Ларс Хегген одержали победы в 10-километровых гонках с раздельным стартом на чемпионате мира — 2025 среди юниоров, который проходит в Скильпарио (Италия). Ранее Андреассен и Хегген стали сильнейшими в масс-старте на 20 км.

В женской гонке подиум дополнила представительница Германии Анна Эндрасс, занявшая второе место. Тройку призёров замкнула Элисон Мэки из Канады.

В разделке среди юниоров серебряную медаль завоевал итальянец Давиде Негрони, представитель Германии Якоб Мох показал третий результат.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025 среди юниоров. Скильпарио (Италия). Индивидуальная гонка 10 км.

Девушки:
1. Милла Андреассен (Норвегия) — 27.31,1.
2. Анна Эндрасс (Германия) — отставание 29,3.
3. Элисон Мэки (Канада) +36,2.

Юноши:
1. Ларс Хегген (Норвегия) — 23.16,8.
2. Давиде Негрони (Италия) — отставание 26,7.
3. Якоб Мох (Германия) +38,7.

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