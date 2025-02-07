«Зачем поехали? Как посмели?» Сорин — о тренировочном сборе в Италии перед ОИ-2026

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал решение провести тренировочный сбор на олимпийской трассе в Италии за год до Игр-2026. Специалист выехал за рубеж вместе с подопечными Савелием Коростелёвым, Дарьей Непряевой и Сергеем Волковым. Там же, но в другом месте тренируется Александр Большунов.

«Было много вопросов: «Зачем мы поехали? Что мы тут делаем? Как посмели?». Но мне кажется, все профессионалы понимают, что покататься на олимпийских трассах за год до Игр важно, а особенно для тех, кто здесь никогда не был. Такие у нас тут и собрались.

Почему мы об этом раньше не говорили? Это не нужно было афишировать. Если бы не наши вездесущие журналисты, вы могли бы даже не знать, что мы здесь тренируемся. Не было вообще известно: пустят ли нас на трассу, открыта она или нет. Но когда мы приехали, она была доступна для всех, здесь катаются детишки, любители, профессионалы. Всё равно были опасения из-за серьёзной огласки в прессе, особенно иностранной. Все здороваются, знают, откуда мы, подъезжают. Даже видели дядю в российском комбинезоне. Надеюсь, этот опыт нам пригодится в следующем году. Ну, а так мы готовимся к ЧР в Казани», — рассказал специалист в своём телеграм-канале.