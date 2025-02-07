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Егор Сорин рассказал об особенностях олимпийской трассы в Италии

Егор Сорин рассказал об особенностях олимпийской трассы в Италии
Егор Сорин
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поделился подробностями трассы, где через год пройдут зимние Олимпийские игры.

«Здесь очень специфичный круг, снег на 100% искусственный, быстрый, агрессивный. Ребята на интервальной тренировке это уже ощутили. Самое главное — здесь серьёзные, опасные спуски. На практике они ещё сложнее, чем по телевизору. После них не длинные, но крутые подъёмы. Важно, что на гонки классическим стилем нужно будет выбирать между скольжением и держанием», — рассказал специалист в своём телеграм-канале.

Специалист выехал за рубеж вместе с подопечными Савелием Коростелёвым, Дарьей Непряевой и Сергеем Волковым. Там же, но в другом месте тренируется Александр Большунов.

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