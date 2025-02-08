Юрий Бородавко высказался о настрое российских лыжников за год до Олимпиады-2026

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о настроении команды за год до Олимпийских игр в Италии-2026.

«Настроение в команде позитивное. Все надеются, что нас всё‑таки допустят и мы сможем выступить на Олимпийских играх. Нейтральный статус? Мы уже две Олимпиады прошли под нейтральным флагом, в этом плане ничего не меняется. Спортсмены в первую очередь думают о соревнованиях, а уже потом — о политике», — приводит слова тренера «Матч ТВ».

Российские спортсмены не выступают на турнирах под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.