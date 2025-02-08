Американка Бриззи Джонсон победила в скоростном спуске на ЧМ-2025, Линдси Вонн — 15-я

Американская горнолыжница Бриззи Джонсон стала победительницей скоростного спуска на чемпионате мира 2025 года, который проходит в австрийском Зальбахе. Она преодолела дистанцию за 1.41,29.

Серебряную медаль завоевала хозяйка трассы Мирьям Пухнер, проигравшая победительнице 0,15 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Чехии Эстер Ледецка (+0,21). Олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 40-летняя американская горнолыжница Линдси Вонн заняла 15-е место.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Зальбах (Австрия). Скоростной спуск, женщины:

Бриззи Джонсон (США) — 1.41,29. Мирьям Пухнер (Австрия) — отставание 0,15. Эстер Ледецка (Чехия) +0,21. Корнелия Хюттер (Австрия) +0,34. Лорен Макуга (США) +0,38. Эмма Айхер (Германия) +0,48.