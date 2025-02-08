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Австралийка Рози Фордхэм завоевала серебро на ЧМ-2025 до 23 лет, победила Хелен Хофманн

Австралийка Рози Фордхэм завоевала серебро на ЧМ-2025 до 23 лет, победила Хелен Хофманн
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Немецкая лыжница Хелен Хофманн и норвежец Матиас Холбек завоевали золотые медали в 10-километровых гонках с раздельным стартом на чемпионате мира — 2025 U23, который проходит в Скильпарио (Италия).

В женской гонке серебро взяла австралийка Рози Фордхэм, принёсшая первую медаль своей стране на первенствах мира. Тройку призёров дополнила представительница Канады Лилиан Ганьон. У мужчин второе место занял ещё один представитель Норвегии Томас Моллестад, бронзу взял итальянец Мартино Каролло.

Лыжные гонки. Чемпионат мира — 2025 U23. Скилпарио (Италия). Индивидуальная гонка 10 км.

Женщины:
1. Хелен Хофманн (Германия) — 32.36,4.
2. Рози Фордхэм (Австралия) — отставание 25,7.
3. Лилиан Ганьон (Канада) +37,3.

Мужчины:
1. Матиас Холбек (Норвегия) — 26.40,9.
2. Томас Моллестад (Норвегия) — отставание 25,1.
3. Мартино Каролло (Италия) +42,5.

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