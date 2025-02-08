Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рози Фордхэм принесла сборной Австралии первую в истории медаль на ЧМ по лыжным гонкам

22-летняя австралийская лыжница Рози Фордхэм завоевала серебро в гонке с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате мира — 2025 U23, который проходит в Скильпарио (Италия). Это первая в истории Австралии медаль на чемпионатах мира по лыжным гонкам.

Отметим, что главным тренером сборной Австралии является бывший россиянин Алексей Сотцков. Он уже прокомментировал медаль подопечной на своей странице в социальной сети.

«Что ж, Рози Фордхэм — второе место на чемпионате мира среди юниоров до 23 лет! Неплохо. Вперёд, Австралия!» — написал Сотцков.

Лыжница преодолела дистанцию 10 км за 33.02,1, отстав от победительницы на 25,7 секунды.

Золото завоевала немецкая лыжница Хелен Хоффманн с результатом 32.36,4. Это вторая победа на чемпионатах мира для спортсменки. Год назад немка также выиграла титул. Третье место взяла канадская лыжница Лилиан Ганьон (+37,3).