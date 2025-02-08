Бриззи Джонсон стала первой американкой за 16 лет, победившей в скоростном спуске на ЧМ

Горнолыжница Бриззи Джонсон стала первой американкой, выигравшей титул чемпионки мира по скоростному спуску после Линдси Вонн в 2009 году. Сегодня, 8 февраля, она заняла первое место в этой дисциплине на чемпионате мира — 2025, который проходит в австрийском Зальбахе. Она преодолела дистанцию за 1.41,29.

Серебряную медаль завоевала хозяйка трассы Мирьям Пухнер, проигравшая победительнице 0,15 секунды. Тройку призёров замкнула представительница Чехии Эстер Ледецка (+0,21). Олимпийская чемпионка 2010 года двукратная чемпионка мира 40-летняя Линдси Вонн также участвовала в соревнованиях, заняв 15-е место.