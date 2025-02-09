Швейцарец Франьо Фон Алльмен победил в скоростном спуске на ЧМ-2025. Одерматт — пятый
Швейцарский горнолыжник Франьо Фон Алльмен стал победителем скоростного спуска на чемпионате мира 2025 года, который проходит в австрийском Зальбахе. Он преодолел дистанцию за 1.40,68.
Серебряную медаль завоевал хозяин трассы Винсент Крихмайр, проигравший победителю 0,24 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Швейцарии Алексис Монни (+0,31). Олимпийский чемпион в гигантском слаломе Марко Одерматт занял пятое место.
Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Зальбах (Австрия). Скоростной спуск, мужчины:
- Франьо Фон Алльмен (Швейцария) — 1.40,68.
- Винсент Крихмайр (Австрия) — отставание 0,24.
- Алексис Монни (Швейцария) +0,31.
- Доминик Парис (Италия) +0,45.
- Марко Одерматт (Швейцария) +0,66.
- Адриан Сейерстед (Норвегия) +0,83.
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