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Швейцарец Франьо Фон Алльмен победил в скоростном спуске на ЧМ-2025. Одерматт — пятый

Швейцарец Франьо Фон Алльмен победил в скоростном спуске на ЧМ-2025. Одерматт — пятый
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Швейцарский горнолыжник Франьо Фон Алльмен стал победителем скоростного спуска на чемпионате мира 2025 года, который проходит в австрийском Зальбахе. Он преодолел дистанцию за 1.40,68.

Серебряную медаль завоевал хозяин трассы Винсент Крихмайр, проигравший победителю 0,24 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Швейцарии Алексис Монни (+0,31). Олимпийский чемпион в гигантском слаломе Марко Одерматт занял пятое место.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Зальбах (Австрия). Скоростной спуск, мужчины:

  1. Франьо Фон Алльмен (Швейцария) — 1.40,68.
  2. Винсент Крихмайр (Австрия) — отставание  0,24.
  3. Алексис Монни (Швейцария) +0,31.
  4. Доминик Парис (Италия) +0,45.
  5. Марко Одерматт (Швейцария) +0,66.
  6. Адриан Сейерстед (Норвегия) +0,83.
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