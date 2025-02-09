Швейцарец Франьо Фон Алльмен победил в скоростном спуске на ЧМ-2025. Одерматт — пятый

Швейцарский горнолыжник Франьо Фон Алльмен стал победителем скоростного спуска на чемпионате мира 2025 года, который проходит в австрийском Зальбахе. Он преодолел дистанцию за 1.40,68.

Серебряную медаль завоевал хозяин трассы Винсент Крихмайр, проигравший победителю 0,24 секунды. Тройку призёров замкнул представитель Швейцарии Алексис Монни (+0,31). Олимпийский чемпион в гигантском слаломе Марко Одерматт занял пятое место.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Зальбах (Австрия). Скоростной спуск, мужчины: