Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Ноги выключило, от Дениски отстал». Устюгов — о своём выступлении на чемпионате УрФО

«Ноги выключило, от Дениски отстал». Устюгов — о своём выступлении на чемпионате УрФО
Комментарии

Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Уральского федерального округа. Он занял второе место, уступив победителю, Денису Спицову, 48 секунд.

«Отбежали гонку, замялся, пообедал, иду домой. Гонка была тяжёлая, максимальный пульс 200, средний 187. Уработался, ноги выключило, от Дениски отстал. Выполнил ли я те задачи, которые ставил? Не знаю, но я дико устал. Сегодня мы переезжаем в Сыктывкар [...] Дальше готовиться к чемпионату России. Как-то так (улыбается). Спасибо, что болеете, переживаете. Будем пытаться разгоняться. Всех обнял, всем пока», — сказал Устюгов в в видео в телеграм-канале.

Материалы по теме
Денис Спицов победил в гонке на 15 км на чемпионате УрФО, опередив Устюгова на 48 секунд
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android