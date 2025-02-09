«Ноги выключило, от Дениски отстал». Устюгов — о своём выступлении на чемпионате УрФО

Олимпийский чемпион в эстафете российский лыжник Сергей Устюгов прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке на чемпионате Уральского федерального округа. Он занял второе место, уступив победителю, Денису Спицову, 48 секунд.

«Отбежали гонку, замялся, пообедал, иду домой. Гонка была тяжёлая, максимальный пульс 200, средний 187. Уработался, ноги выключило, от Дениски отстал. Выполнил ли я те задачи, которые ставил? Не знаю, но я дико устал. Сегодня мы переезжаем в Сыктывкар [...] Дальше готовиться к чемпионату России. Как-то так (улыбается). Спасибо, что болеете, переживаете. Будем пытаться разгоняться. Всех обнял, всем пока», — сказал Устюгов в в видео в телеграм-канале.