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Александр Большунов примет участие в международной гонке в Италии

Александр Большунов примет участие в международной гонке в Италии
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Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов примет участие в гонке Sudtirol Moonlight Classic в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии, сообщает пресс-служба турнира. Соревнование пройдёт 13 февраля.

Гонка состоится на дистанции 30 км. Примечательно, что напротив фамилии Александра указан российский флаг. Среди прочих участников гонки на 30 км значится двукратная олимпийская чемпионка полька Юстина Ковальчик, которая завершила карьеру в 2019 году.

Стоит отметить, что это ночная лыжная гонка, которая проходит по трассам для беговых лыж в Сейзер-Альме в Южном Тироле. Оригинальная гонка по беговым лыжам в классическом диагональном стиле проводится уже в 16-й раз. Как и каждый год, участники имеют выбор между двумя трассами длиной 15 или 30 км. Помимо полной луны, трассу освещают 1000 факелов, которые создают атмосферу и указывают спортсменам путь к финишу.

Ранее сообщалось, что Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, где в 2026 году пройдёт зимняя Олимпиада. Он полетел туда за свои деньги и средства спонсоров.

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