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Бородавко объяснил участие Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic

Бородавко объяснил участие Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов решил принять участие в гонке Sudtirol Moonlight Classic.

«В международной гонке будут не только любители, но и возрастная категория, где выступят более сильные спортсмены. Нельзя говорить, что если речь не о Кубке мира, то все соревнования любительские. Во-вторых, соревнования — лучшая тренировка. Почему бы тогда не поучаствовать? У Александра достаточно давно не было стартов, а гонка вполне вписывается в его подготовку», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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