Губерниев: не поддерживать решение Большунова соревноваться в Европе может только идиот

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем участии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в международной гонке Sudtirol Moonlight Classic, которая пройдёт в Италии 13 февраля.

«Позвонили сейчас из одной популярной газеты и спросили: «А вы поддерживаете участие лыжника Большунова на соревнованиях в Италии?» Вопрос странный! Не поддерживать решение Большунова соревноваться в Европе может только идиот, который против российского спорта и против наших спортсменов!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Гонка состоится на дистанции 30 км. Примечательно, что напротив фамилии Александра указан российский флаг.