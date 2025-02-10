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Микаэла Шиффрин пропустит гигантский слалом на ЧМ-2025, но выступит в комбинации

Микаэла Шиффрин пропустит гигантский слалом на ЧМ-2025, но выступит в комбинации
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Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин не выступит в гигантском слаломе на чемпионате мира — 2025, который проходит в австрийском Заальбахе. Об этом она сообщила на личной странице в социальных сетях.

Шиффрин заявила, что не чувствует себя в необходимой форме для старта в гонке. Проведение гигантского слалома запланировано на четверг, 13 февраля. На прошлом чемпионате мира в 2023 году американка победила в данной дисциплине.

Однако Микаэла сообщила, что выступит в командной комбинации с чемпионкой мира в скоростном спуске, соотечественницей Бризи Джонсон. Эта гонка состоится во вторник, 11 февраля.

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