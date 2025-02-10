Шиффрин призналась, что столкнулась с сильным стрессом накануне возвращения после травмы

Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала, что столкнулась со стрессом после резаной травмы живота. В конце ноября Шиффрин столкнулась с препятствием во время прохождения дистанции в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Киллингтоне (США).

«Всё ещё работаю над преодолением определённых барьеров, прежде чем вернуться. Честно говоря, я не ожидала, что у меня будет такой стресс после травмы. Было душераздирающе и шокирующе осознавать, как сильно я боялась выполнить упражнение, которое мне так нравилось всего два месяца назад», — приводит слова Шиффрин Ski-Nordique.

Ранее Шиффрин заявила, что не выступит в гигантском слаломе на чемпионате мира — 2025, который проходит в австрийском Заальбахе. Однако Микаэла сообщила, что выступит в командной комбинации с чемпионкой мира в скоростном спуске, соотечественницей Бризи Джонсон. Эта гонка состоится во вторник, 11 февраля.