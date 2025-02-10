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Коростелёв — о гонке в Италии: планировали пробежать, но организаторы не успели ответить

Коростелёв — о гонке в Италии: планировали пробежать, но организаторы не успели ответить
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Российский лыжник двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв рассказал о планах выступить в марафоне в Италии, где проводит тренировочный сбор.

«Мы планировали с ребятами пробежать 30-километровый марафон Тоблах-Кортина, но, к сожалению, решили это слишком поздно. Регистрация уже закрылась, и организаторы не успели ответить на нашу заявку. Было бы очень интересно пробежаться по европейскому снегу. Но все преследуют свои задачи, сейчас же мы едем в Армению, чтобы продолжить тренировки с основной частью команды», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов заявился на гонку Sudtirol Moonlight Classic на 30 километров, которая состоится 13 февраля. Большунов тоже находится на сборе в Италии, но тренируется отдельно от группы Коростелёва.

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