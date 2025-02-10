Норвежский эксперт оценил шансы Большунова на победу в международной гонке в Италии

Эксперт TV2 по лыжным гонкам Петтер Шинстад высказался об участии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в гонке Sudtirol Moonlight Classic в регионе Трентино-Альто-Адидже на севере Италии.

«Это вечерняя гонка с факелами, расставленными вдоль трассы. Она не является частью Ski Classics или Кубка мира. Это просто туристическая гонка. Однако общий призовой фонд составляет € 14 тыс. В этом плане гонка не любительская, потому что можно выиграть довольно большую сумму. Думаю, он победит. Нельзя отдать ему победу автоматически. Он хорош, даже если не в наилучшей форме. Ему следует побеждать», — приводит слова Шинстада TV2.

Ранее сообщалось, что Большунов проводит тренировочный сбор в Италии, где в 2026 году пройдёт зимняя Олимпиада. Он полетел туда за свои деньги и на средства спонсоров.