Сноубордист Вик Уайлд: я бы вернулся, чтобы ещё раз выступить на Олимпиаде
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Двукратный олимпийский чемпион 2014 года и призёр Игр 2022 года, российский сноубордист Вик Уайлд заявил, что готов принять участие на Олимпийских играх — 2026 в Италии в случае допуска российских спортсменов на соревнования.
«Конечно, я бы вернулся, чтобы ещё раз выступить на Олимпиаде. Но пока что мне не поступало никаких звонков, которые заставили бы меня думать, что мы будем соревноваться. Это будет моя четвёртая Олимпиада. И всё не так просто: мне понадобится поддержка Центра спортивной подготовки, министерства спорта и Федерации сноуборда России», — приводит слова Уайлда «РИА Новости Спорт».
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