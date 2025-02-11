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Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг выступят на последнем перед ЧМ-2025 этапе Кубка мира

Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг выступят на последнем перед ЧМ-2025 этапе Кубка мира
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Стал известен состав сборной Норвегии на девятый этап Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который пройдёт с 14 по 16 февраля в Фалуне (Швеция). В рамках этапа пройдут спринты, гонки с раздельного старта и масс-старты.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо планирует пробежать все три гонки. У мужчин также в Фалуне выступят титулованные лыжники Симен Хегстад Крюгер, Харальд Эстберг Амундсен, Пол Голберг, Эрик Вальнес.

Четырёхкратная чемпионка Олимпийских игр Терезе Йохауг примет участие в гонке с раздельного старта и в масс-старте. Кроме того, в Фалуне выступят Астрид Эйре Слинн, Хейди Венг, Кристине Шистад и другие.

Этап в Фалуне станет последним перед чемпионатом мира — 2025, который пройдёт в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

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