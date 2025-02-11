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Шиффрин и Джонсон выиграли командную комбинацию на ЧМ-2025 по горнолыжному спорту

Шиффрин и Джонсон выиграли командную комбинацию на ЧМ-2025 по горнолыжному спорту
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Американские горнолыжницы — семикратная чемпионка мира Микаэла Шиффрин и чемпионка мира в скоростном спуске Бриззи Джонсон — выиграли командную комбинацию на чемпионате мира — 2025, который проходит в Заальбахе (Австрия). Серебряные медали завоевали швейцарки Лара Гут-Бехрами и Венди Хольденер. Тройку призёров замкнули Штефани Венир и Катарина Труппе из команды Австрии.

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира — 2025. Заальбах (Австрия). Командная комбинация, женщины. Результаты:

  1. Бриззи Джонсон/Микаэла Шиффрин (США) — 2.40,89
  2. Лара Гут-Бехрами и Венди Хольденер (Швейцария) — отставание 0,39
  3. Штефани Венир и Катарина Труппе (Австрия) +0,53
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