«Хочу ещё детей». Терезе Йохауг подтвердила, что пропустит Олимпиаду-2026

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

— Я хочу ещё детей, чтобы у моей дочери Кристин были братья и сёстры, если это возможно. Дело не в том, что я устала от соревнований или тренировок. Если бы была мужчиной, то могла бы выступать на протяжении ещё нескольких лет.

Когда я совершила это маленькое возвращение, всё встало на свои места. Чувствую себя гораздо спокойнее. Знаю, что жизнь продолжается. Неважно, выиграю я золото на ЧМ или нет, со мной всё будет в порядке. У меня дома потрясающая девочка, с которой мне повезло делить жизнь. Это значит гораздо больше, чем то, добьюсь я успеха в Тронхейме или нет.

— Для Олимпиады нет никаких шансов?

— Нет.

— Почему нет?

— Я понимаю, что это был проект с Тронхеймом. Это чемпионат мира на родной земле. Впервые в программе ЧМ будет «полтинник». На него я нацеливалась больше всего. Разлука с семьёй даёт о себе знать, — приводит слова Йохауг NRK.