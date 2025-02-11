Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Хочу ещё детей». Терезе Йохауг подтвердила, что пропустит Олимпиаду-2026

«Хочу ещё детей». Терезе Йохауг подтвердила, что пропустит Олимпиаду-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия).

— Я хочу ещё детей, чтобы у моей дочери Кристин были братья и сёстры, если это возможно. Дело не в том, что я устала от соревнований или тренировок. Если бы была мужчиной, то могла бы выступать на протяжении ещё нескольких лет.

Когда я совершила это маленькое возвращение, всё встало на свои места. Чувствую себя гораздо спокойнее. Знаю, что жизнь продолжается. Неважно, выиграю я золото на ЧМ или нет, со мной всё будет в порядке. У меня дома потрясающая девочка, с которой мне повезло делить жизнь. Это значит гораздо больше, чем то, добьюсь я успеха в Тронхейме или нет.

— Для Олимпиады нет никаких шансов?
— Нет.

— Почему нет?
— Я понимаю, что это был проект с Тронхеймом. Это чемпионат мира на родной земле. Впервые в программе ЧМ будет «полтинник». На него я нацеливалась больше всего. Разлука с семьёй даёт о себе знать, — приводит слова Йохауг NRK.

Материалы по теме
Йоханнес Клебо и Терезе Йохауг выступят на последнем перед ЧМ-2025 этапе Кубка мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android