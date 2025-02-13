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Губерниев высказался о реакции Вяльбе на его назначение советником министра спорта

Губерниев высказался о реакции Вяльбе на его назначение советником министра спорта
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Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев иронично отреагировал на отказ президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе комментировать назначение журналиста советником министра спорта.

«Боюсь, тут скоро вообще комментировать ничего не придётся… Ибо не спросит никто», — написал Губерниев на своей странице в социальных сетях.

Ранее Дмитрий Губерниев получил удостоверение от министерства спорта. Ему его вручил Михаил Дегтярёв, министр спорта и президент Олимпийского комитета России.

Официальная должность Губерниева звучит следующим образом — советник министра спорта Российской Федерации на общественных началах. Он её занимает с конца 2024 года.

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Дмитрий Губерниев получил удостоверение советника министра спорта
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