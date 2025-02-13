Терезе Йохауг недовольна своей формой накануне старта последнего перед ЧМ-2025 этапа КМ

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежская лыжница Терезе Йохауг сделала критическое заявление о своей форме перед девятым этапом Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам, который пройдёт с 14 по 16 февраля в Фалуне (Швеция). В рамках этапа пройдут спринты, гонки с раздельного старта и масс-старты.

«10 километров классикой — это не моя сильная дисциплина в этом году, если сравнивать с другими, особенно с Астрид Эйре Слинн и Фридой Карлссон. Это не моё сильнейшее направление.

То, что было раньше, уже история. Нужно смотреть на то, что происходит здесь и сейчас, и что я продемонстрировала в этом году. Судя по тому, как Фрида и Астрид выступали в классике в этом сезоне, они — самые сильные.

Моя техника плоха. Я чувствую, что больше полагаюсь на верхнюю часть тела, чем доверяю лыжам. Я не стремлюсь к тому, чтобы лучше чувствовать поверхность под собой. Здесь нужно просто глубже смотреть в себя. Я сделала плохую работу», — приводит слова Йохауг VG.

Этап в Фалуне станет последним перед чемпионатом мира — 2025, который пройдёт в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

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