Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic с участием Большунова: во сколько начало, где смотреть

Гонка Sudtirol Moonlight Classic с участием Большунова: во сколько начало, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

13 февраля 2025 года в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже пройдёт международная коммерческая лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic. В соревновании примет участие трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов.

Начало гонки запланировано на 22:00 мск (20:00 по местному времени). Официальных трансляций Sudtirol Moonlight Classic в Российской Федерации не запланировано, следить за ходом соревнований можно на официальном сайте их организатора.

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в тёмное время суток на трассе, освещённой факелами. Александр Большунов примет участие в Sudtirol Moonlight Classic под флагом России.

Видео: Большунов показал, как его поддерживает дочь на тренировке

Материалы по теме
Норвежский эксперт оценил шансы Большунова на победу в международной гонке в Италии
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android