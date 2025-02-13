Гонка Sudtirol Moonlight Classic с участием Большунова: во сколько начало, где смотреть

13 февраля 2025 года в итальянском регионе Трентино-Альто-Адидже пройдёт международная коммерческая лыжная гонка Sudtirol Moonlight Classic. В соревновании примет участие трёхкратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка мира российский лыжник Александр Большунов.

Начало гонки запланировано на 22:00 мск (20:00 по местному времени). Официальных трансляций Sudtirol Moonlight Classic в Российской Федерации не запланировано, следить за ходом соревнований можно на официальном сайте их организатора.

Отличительной особенностью гонки является то, что она не входит в календарь официальных лыжных соревнований и проводится в тёмное время суток на трассе, освещённой факелами. Александр Большунов примет участие в Sudtirol Moonlight Classic под флагом России.

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